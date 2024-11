"Lojinha do Bem" acontece em dezembro no Bairro Aero Rancho

A "Lojinha do Bem" foi criada em 2017 pelo deputado estadual Coronel David (PL), com o objetivo de levar conforto, dignidade e esperança às famílias de Mato Grosso do Sul, mobilizando a comunidade por meio de doações.

As doações pode incluir roupas, calçados, brinquedos, cobertores, eletrodomésticos e utensílios domésticos em geral.

Os itens doados ficam disponíveis em eventos que funcionam como uma loja, na qual o projeto chama de "loja da solidariedade", onde os participantes utilizam cupons para escolher o que precisam.

A edição de 2024 será realizada no dia 14 de dezembro, na Associação dos Moradores do Conjunto Aero Rancho – Setor III, localizada na Rua Tokuei Nakão, nº 449, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, das 9h às 11h30.

No entanto, as senhas serão distribuídas das 07h30 às 08h30. A entrada na Lojinha do Bem será por ordem de chegada, de acordo com o número da senha.

A arrecadação de doações será até o próximo dia 12. Veja onde são os pontos de doação:

Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho III: Rua Tokuei Nakão, 449 – Conj. Aero Rancho, Campo Grande – MS

Giocondo Pães e Conveniência: Rua Alexandre, 294 – Vila Giocondo Orsi, Campo Grande – MS

Ótica Veneza: Rua Pedro Celestino, 2007, Centro, Campo Grande – MS

Estacionamento Atlântida: Rua 15 de novembro, 264, Centro, Campo Grande – MS

Sede da Aspra-MS (Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar de MS): Rua Bilac Pinto S/N, Bairro Parati, Campo Grande – MS

Açougue O Seu Ponto da Carne: Av. Mato Grosso, 2539, Centro, Campo Grande – MS

Ótica Cris: Rua Jornalista Valdir Lago, 1258 – Aero Rancho, Campo Grande – MS

Planeta Animes: Av. Rachel de Queiroz, 839 – Aero Rancho, Campo Grande – MS

Supermercado São João: Av. Arquiteto Vila Nova Artigas, 1179 – Conj. Aero Rancho, Campo Grande – MS

Farmácias Grupo Mais: Av. Raquel de Queiroz, 980; Av. Engenheiro Luthero Lopes, 306 – Jardim das Hortênsias

Supermercado Pires: Av. Raquel de Queiroz, 568

Supermercado Trazzi

Loja 1 – Rua Souto Maior, 810, Campo Grande – MS

Loja 2 – Rua Antônio Luiz Pereira, 815, Campo Grande – MS

Loja 3 – Rua Clevelândia, 956, Campo Grande – MS

Supermercado Nunes: Av. Gunter Hans, 165, Campo Grande – MS

