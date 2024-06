Lojistas e Rotary Clubs se unem em campanha pelo Rio Grande do Sul

Em busca de prestar socorro às cidades duramente afetadas pelas recentes chuvas no Rio Grande do Sul. a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), juntamente com Rotary Internacional, e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de MS, realizam uma campanha de doações para o Estado gaúcho.

“Esse período desafiador que estamos vivendo nos chama a unir forças para ajudar as cidades afetadas pelas chuvas. Muitas famílias estão enfrentando dificuldades para reconstruir suas vidas após os recentes desastres, e cada doação, por menor que seja, fará uma grande diferença. Juntos, podemos trazer um pouco de confiança e esperança para aqueles que perderam tudo", destacou o Governador do Rotary no Rio Grande do Sul, César Zavistanoviczda.

Fabiola Rover, presidente do Rotary Cidade dos Ypês, reforçou o impacto positivo que as doações podem ter: “Cada contribuição ajudará na reconstrução dos municípios. Com a água abaixando, o desespero aumenta, então toda ajuda é bem-vinda.”

Para auxiliar a população do RS, a Rotary criou uma chave PIX unificada. "Nós acreditamos no Rotary para garantir que essas doações cheguem a quem mais precisa,” ressaltou Adelaido Vila, presidente da CDL.

Para aqueles interessados em contribuir, as doações podem ser feitas através da chave PIX: [email protected].

Para doações em moeda estrangeira, cartão ou outros, no exterior o Link do Paypal é https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=BZGT46BUA338Q (em nome do Distrito 4670 do RI)

