Lula cumpre agenda com Emmanuel Macron no Brasil e assina acordos com a FranÃ§a

Em cumprimento de agendas estratégicas, ambientais e políticas, o presidente Lula recebe nesta terça-feira (26), o presidente francês Emmanuel Macron na cidade de Belém (PA), e encontro deve estreitar os acordos comerciais entre os países.

Depois de Belém, Emmanuel e Lula vão para Itaguaí/RJ (na manhã do dia 27), São Paulo/SP (tarde do dia 27) e Brasília/DF (no dia 28). Com exceção de São Paulo, o presidente Lula acompanhará a visita em todas as cidades.

Os dois presidentes embarcarão para a Ilha do Combu, acompanharão a produção artesanal e sustentável do cacau da região e terão encontro com representantes indígenas. Está prevista também a entrega da condecoração do líder indígena da etnia caiapó e expoente mundial da causa indígena, Raoni Metuktire, pelo presidente Emmanuel Macron.

Os presidentes vão discutir o bioma amazônico, tema de interesse entre os dois países - a Guiana Francesa, departamento ultramarino da França, possui cerca de 1,4% da floresta em seu território. A agenda é centrada na preservação ambiental e na agenda climática, no desenvolvimento econômico local, na promoção do comércio e da integração das áreas fronteiriças e nas comunidades indígenas.



“Líderes da comunidade (de diferentes etnias inclusive) estarão lá para ter uma conversa franca, aberta com os dois presidentes sobre os seus desafios e as questões que eles enfrentam e como, tanto a França como o Brasil podem ajudá-los a ter uma vida melhor", explicou a embaixadora Maria Luisa Escorel, secretária de Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores (MRE), durante briefing à imprensa nesta sexta-feira, 22 de março.

Rio de Janeiro

Lula e Macron participarão do lançamento ao mar do terceiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), parte da cooperação dos dois países na área de defesa, tema da Parceria Estratégica entre os dois países, firmada em 2008, durante o segundo mandato do presidente Lula.

São Paulo

O presidente Macron seguirá, sem a presença do presidente Lula, para São Paulo, onde participa da abertura do Instituto Pasteur e do Fórum Econômico Brasil-França, que não acontece desde 2019. Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, estará presente no evento.

Brasília

No dia 28 de março, o presidente Lula volta a recepcionar o presidente francês em Brasília para uma visita de Estado. Após a cerimônia de recepção, acontece a reunião bilateral entre os dois países e a assinatura de atos.

Entre os acordos discutidos, está a troca (e proteção) mútua de informação e cooperação e o protocolo de intenções de investimento da ordem de R$ 100 milhões de reais entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco da Amazônia e a AFD, que é a Agência Francesa de Desenvolvimento.

A França ocupa a posição de 3º maior investidor no Brasil, pelo critério de controlador final, com cerca de US$ 38 bilhões investidos. O Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica é outro destaque nas negociações.

