Mãe de Celso Portiolli, Dibe Said Yunes Portiolli, falece aos 98 anos

Dibe Said Yunes Portiolli, mãe do apresentador Celso Portiolli, faleceu no último sábado (11), aos 98 anos. A notícia foi compartilhada pelo próprio apresentador em uma publicação em suas redes sociais, onde ele destacou o legado de amor e dedicação da mãe à família.

Celso, apresentador do programa Domingo Legal no SBT, frequentemente expressava seu carinho por Dibe em suas redes sociais, publicando registros e declarações afetuosas. Na mensagem divulgada, ele descreveu a matriarca como uma mulher simples, que viveu uma vida de muito amor ao lado de seus 12 filhos, netos, bisnetos e demais familiares.

"Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única," escreveu Celso Portiolli.

O apresentador também expressou sua gratidão por ter convivido tanto tempo ao lado de sua mãe, que, segundo ele, teve uma vida plena e saudável até o fim.

"Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Viveu 98 anos com muita saúde, lúcida e cercada de carinho. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus," completou.

Dibe deixa 12 filhos, além de netos, bisnetos e outros familiares. Embora o apresentador não tenha compartilhado detalhes sobre a causa da morte, sua publicação foi lotada por diversas mensagens de apoio de fãs e colegas de trabalho.

