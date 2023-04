Mãe de Eliza Samudio se irrita após postagem de Bruno elogiando filho com a modelo

A mãe de Eliza Samudio, morta em 2010, se irritou com uma publicação do assassino de sua filha, o ex-goleiro Bruno, que usou as redes sociais para divulgar imagens do filho com a modelo e elogiar suas primeiras defesas no futebol.

Sônia Moura, avó de Bruninho, disse ao jornal Extra que se sentiu zangada com a situação, principalmente dado o histórico do ex-jogador, que diversas vezes recusou reconhecer o filho com a modelo.

“Quem autorizou? Eu autorizei? Dei meu consentimento? Ele (Bruninho) é menor de idade e, apesar de ser o pai, sempre negou ser o pai do filho de um ‘prostituta’, como ele insiste em falar da minha filha. Estou indignada. Se é para abrir o coração, eu vou falar. Por que ele está fazendo isso agora? Quer mídia às custas do garoto que ele insiste em não assumir? Tudo isso é muito estranho e perverso. Jurei para mim mesma que nunca mais iria tocar no nome desse homem, mas parece que ele faz coisas para me provocar. Eu senti raiva, nojo, indignação…”, afirmou.

Além disso, Sônia acredita que o ex-jogador irá tentar se aproximar da criança após a publicação.

“Ele vai querer se aproximar do Bruninho, acha que assim vai amolecer o coração de uma criança, e começar a trabalhar a cabeça dele. Mas será que ele não pensa em tudo o que o Bruninho sabe sobre a morte da mãe? Será que ele acha mesmo que isso não importa para a criança?”, comentou.

