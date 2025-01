Mãe do ex-vereador Valdir Gomes morre aos 93 anos em Campo Grande

Thereza de Oliveira Gomes, mãe do ex-vereador Valdir Gomes, faleceu aos 93 anos durante a madrugada de sábado (5), no Hospital do Coração, onde estava internada há 18 dias.

Para o JD1 Notícias, o ex-vereador explicou que sua genitora foi internada e passou por uma cirurgia para colocação de um ‘stent’, recebendo alta no dia seguinte para ir embora. Porém, três dias depois, ela começou a sentir dores toráxicas e voltou a ser hospitalizada.

Com infecção grave, ela precisaria passar por uma nova operação, mas os médicos optaram por esperar uma melhora, já que essa cirurgia seria mais invasiva. Thereza então entrou em coma, ficando mais quatro dias dentro do hospital.

Na última semana, ela teve uma melhora. Chegando a falar com o filho, mas não resistiu e acabou falecendo ao ter um mal súbito já durante a madrugada de hoje.

“Foi minha grande parceira nesses 93 anos, a gente sempre viveu junto independente de tudo. Pra mim é uma perca muito grande, vou sentir muita saudade, já que ela sempre lutou ao meu lado”, disse Valdir à reportagem.

O velório de Thereza está sendo realizado no Cemitério Parque das Primaveras, localizado na Av. Sen. Filinto Müller, 2211 - Jardim Parati. Seu sepultamento está marcado para acontecer às 16h de hoje no mesmo local.

Natural de Campo Grande, Thereza deixa quatro filhos e dez netos.

