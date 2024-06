Marrone, da dupla com Bruno, passa por cirurgia de emergência

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de Goiânia, capital de Goiás, nesta segunda-feira (17).

A informação foi dada pelo colunista Leo Dias, ao vivo no programa ‘Fofocalizando’, do SBT, e foi confirmada pelo portal Metrópoles.

Em nota enviada ao site, a assessoria do artista atualizou o estado de saúde do cantor, e explicou que o procedimento se deve “devido a descoberta de um Glaucoma em ambos os olhos”.

A cirurgia foi realizada no CBCO – Hospital de Olhos, e não se tem mais informações sobre o estado de saúde do cantor.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também