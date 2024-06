Mato Grosso do Sul passa a ter 'Janeiro Branco'

Destinado à realização de campanhas em prol da saúde mental, o mês Janeiro Branco foi sancionado pelo governador Eduardo Riedel em publicação do Diário Oficial desta sexta-feira (7).

O Mês Janeiro Branco é destinado à realização de campanhas de esclarecimentos e outras ações educativas e preventivas pela sociedade em geral.

As medidas serão implantadas pelo poder público estadual, iniciativa privada e outros setores da sociedade civil organizada .

Data contará com inclusão, em eventos, calendários, ações e atividades que forem realizados no decorrer do mês de janeiro, relacionadas a informações e mensagens educativas com foco na saúde mental. “O Janeiro Branco passa a integrar o Anexo ao Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul".

