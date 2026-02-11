Mega-Sena passa em branco e prêmio acumulado sobe para R$ 55 milhões

A Mega-Sena, com sorteio realizado nesta terça-feira (10), não premiou nenhum apostador e o prêmio máximo da loteria acumulou, subindo para R$ 55 milhões.
Os números sorteados no concurso 2.971 foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56. Agora, a chance dos apostadores é no sorteio previsto para acontecer nesta quinta-feira (12).
Conforme a Caixa Econômica, a quina teve 33 apostas, que acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 65.041,25 mil cada. Outras 2.294 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.542,26 cada.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Reportar Erro
