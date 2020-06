Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 26 milhões neste sábado

Flávio Veras, com imformações da Caixa

O concurso 2270 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (13) R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

As dezenas serão sorteadas a partir das 19h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

