Mega sorteia R$ 200 milhões nesta quinta

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (27)prêmio estimado em R$ 200 milhões, que já é considerado o 3º maior da história do concurso, sem considerar as edições especiais.

Os interessados em participar do concurso precisam registrar uma aposta nas lotéricas credenciadas ou canais eletrônicos do banco até uma hora antes do evento, que começa as 20 horas (horário de Brasília). Já são 17 concursos regulares acumulados, sem que alguém consiga acertar as seis dezenas.

O sorteio desta semana ocorre nesta quinta, porque a Caixa alterou o calendário da semana em função do carnaval. Não houve sorteios de outras loterias na segunda, nem na terça. O sorteio que tradicionalmente ocorre na quarta, vai acontecer hoje.

Deixe seu Comentário

Leia Também