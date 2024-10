Membros do One Direction deixam cartas abertas para Liam Payne

Com a morte do cantor Liam Payne, ex-One Direction que foi encontrado morto no deck da piscina do hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, os quatro integrantes da extinta boyband, divulgaram uma carta conjunta de pesar pelo falecimento do amigo.

O relatório preliminar da autópsia realizada no cantor Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (16) ao cair do terceiro andar do hotel, foi divulgado nessa quinta-feira (17). Segundo o documento, o cantor britânico morreu de “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”. O relatório toxicológico ainda está pendente.

Liam Payne ficou conhecido por integrar a Boyband One Direction em 2010. Após o término do grupo em 2016, o cantor seguiu carreira solo, lançando seu primeiro álbum intitulado "LP1" em 2019.

Louis, Niall, Harry e até mesmo Zayn, que já havia deixado o grupo antes do hiatus, assinaram declaração conjunta:

"Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, que amávamos muito. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele. Nós te amamos, Liam".

Os integrantes ainda compartilharam cartas individuais em seus perfis do Instagram:



Louis

Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil. Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida. Liam era um compositor incrível com um grande senso melódico, sempre falávamos em voltar ao estúdio juntos para tentar recriar a química de composição que construímos na banda. E para que conste, Liam foi, na minha opinião, a parte mais vital do One Direction. A sua experiência desde tenra idade, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam.

Uma mensagem para você, Liam, se você estiver ouvindo

Sinto-me muito sortudo por ter você em minha vida, mas estou realmente lutando com a ideia de dizer adeus. Estou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas relembrando todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos é um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida.

. Quero que você saiba que se Bear precisar de mim, serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível. Eu gostaria de ter a chance de me despedir e dizer mais uma vez o quanto eu te amava. Payno, meu garoto, um dos meus melhores amigos, meu irmão, eu te amo, cara. Durma bem.

Zayn

Liam, eu me peguei falando em voz alta com você, esperando que você pudesse me ouvir. Não posso deixar de pensar egoisticamente que havia muito mais conversas para termos em nossas vidas.

Nunca consegui agradecer por me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida.

Quando eu sentia saudades de casa, quando tinha 17 anos, você sempre estava lá com uma perspectiva positiva e um sorriso reconfortante e me fazia saber que você era meu amigo e que eu era amado. Mesmo sendo mais novo do que eu, você sempre foi mais sensato do que eu, você era teimoso, opinativo e não dava a mínima para dizer às pessoas quando elas estavam erradas. Mesmo que tenhamos batido de frente por causa disso algumas vezes, eu sempre respeitei você secretamente por isso.

Quando se tratava de música, Liam, você era o mais qualificado em todos os sentidos. Eu não sabia nada em comparação, eu era uma criança novata sem experiência e você já era um profissional.

Fiquei sempre feliz em saber que, não importa o que acontecesse no palco, sempre poderíamos contar com você para saber qual caminho seguir.

Perdi um irmão quando você nos deixou e não consigo explicar o que eu daria para te dar um abraço última vez e dizer adeus a você adequadamente e dizer que eu te amava e respeitava muito. Eu vou estimar todas as memórias que tenho com você em meu coração para sempre, não há palavras que justifiquem ou expliquem como me sinto agora, além de devastada. Espero que onde quer que você esteja agora, você esteja bem e em paz e saiba o quanto é amado. Te amo mano.

Niall

Estou absolutamente arrasado com o falecimento do meu incrível amigo, Liam. Simplesmente não parece real. Liam tinha uma energia para a vida e uma paixão pelo trabalho contagiante. Ele era o mais inteligente em todos os cômodos e sempre fazia com que todos se sentissem felizes e seguros. Todas as risadas que demos ao longo dos anos, às vezes sobre as coisas mais simples, continuam vindo à mente em meio à tristeza. Tivemos que viver nossos sonhos mais loucos juntos e vou valorizar cada momento que tivemos para sempre.



O vínculo e a amizade que tínhamos não acontecem com frequência e me sinto muito feliz por tê-lo visto recentemente. Infelizmente, eu não sabia que depois de me despedir e abraçá-lo naquela noite, eu estaria me despedindo para sempre. É de partir o coração. Meu amor e condolências vão para Geoff, Karen, Ruth, Nicola e, claro, seu filho Bear. Obrigado por tudo, Payno. Te amo irmão.

