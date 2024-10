Autoridades argentinas dizem que Liam Payne pulou da sacada do hotel em Buenos Aires

Após a repercussão da morte do cantor Liam Payne, ex-One Direction, encontrado morto na quarta-feira (16), no hotel argentino CasaSur, em Buenos Aires, o diretor de comunicações e porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires afirmou que o artista “pulou da sacada de seu quarto”.

A declaração de do porta-voz foi feita à Associated Press. Autoridades argentinas afirmaram que a polícia correu para o hotel em resposta a uma chamada de emergência logo após as 17h, horário local, alertando sobre um “homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool”.

"Um hóspede sobrecarregado com drogas e álcool... Ele está destruindo o quarto inteiro e, bem, precisamos que você envie alguém, por favor", teria dito o gerente do hotel em ligação.

Na ligação, o gerente reforçou que estava preocupado devido ao fato de que o quarto tinha uma sacada.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, afirmou à imprensa local que as circunstâncias estão sendo investigadas e uma autópsia será conduzida. Ele disse também que o artista caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros, e a morte foi instantânea.

Carreira

Liam James Payne nasceu em 9 de agosto de 1993, se dividiu entre a prática de esportes e performances culturais durante sua adolescência.

Sua estreia nas artes foi aos 12 anos, quando interpretou Tony Manero em um musical de “Saturday Night Fever”, produzido pela companhia de teatro Pink Productions Theatre Company.



Ele ficou mundialmente conhecido aos 16 anos, ao participar do programa de TV britânico "The X Factor", onde se tornou parte da One Direction, boyband formada em 2010.

O grupo que arrastava multidões pelo mundo todo, lançou "One Thing", seu primeiro single e logo depois emplacou hits como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever". A boyband entrou em hiatus em 2016, e desde então, fãs sonhavam em ver os cinco membros reunidos novamente em um comeback.

