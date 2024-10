Autópsia revela que Liam Payne morreu de "politraumatismo"

O relatório preliminar da autópsia realizada no cantor Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (16) ao cair do terceiro andar de um prédio na Argentina, foi divulgado nesta quinta-feira (17).

Segundo o documento, o cantor britânico morreu de “politraumatismo” com “hemorragia interna e externa”. O relatório toxicológico ainda está pendente.

O ex-membro do grupo One Direction morreu aos 31 anos. A morte do músico foi confirmada pelo SAME (equivalente ao SAMU brasileiro). Segundo o médico ouvido pela reportagem da CNN, a causa da morte foi em decorrência da queda. Liam morreu instantaneamente.

Quem foi Liam Payne?

O cantor e compositor Liam Payne, de 31 anos, ficou conhecido por integrar a boyband One Direction entre os anos de 2010 e 2016.

Nascido em 29 de agosto de 1993, ele apresentou diversos problemas de saúde e, só após os seus três meses de vida, descobriram o mau funcionamento de um de seus rins.

Antes de entrar no ramo musical, Liam possuía o sonho de se tornar um corredor olímpico, mas abandonou a ideia ao descobrir seu talento na escola.

Em 2008, ele realizou uma audição para o programa de TV, The X Factor, e foi eliminado por considerarem que ele era muito jovem. Dois anos depois, ele retornou ao programa e sugeriram que ele se unisse à Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan em uma banda, o One Direction.

Durante a competição, eles se destacaram e conquistaram o terceiro lugar. Em 2011, eles lançaram o primeiro álbum de estúdio do grupo, “Up All Night”.

Ao todo, o grupo lançou cinco álbuns e, em 2014, o One Direction se tornou o primeiro grupo a ter os seus quatro primeiros álbuns a estrear em primeiro lugar na Billboard 200. Em maio do mesmo ano, eles vieram para o Brasil, para três apresentações, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Após o fim do grupo em 2016, Liam deu início a sua carreira solo, que resultou em várias parcerias musicais com outros artistas da indústria, como Rita Ora e Cheat Codes. Seu primeiro e único álbum, o “LP1”, foi lançado em 2019, já sua última canção, intitulada “Teardrops”, foi lançada em março deste ano.

O cantor nunca chegou a vir para o Brasil em carreira solo. Liam deixa um filho de cinco anos, Bear Payne, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole. Os dois se separaram em 2018. Recentemente, ele estava namorando a modelo Kate Cassidy.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também