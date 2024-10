Zayn Malik está em choque com morte de Liam Payne, diz produtor

Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um prédio, em Buenos Aires, na Argentina. Fãs pelo mundo todo compartilharam memórias em homenagem ao cantor britãnico.

Os familiares do artista de 31 anos divugaram nesta quinta-feira (17), um comunicado oficial sobre a morte de Liam. Para a imprensa norte-americana, a família escreveu: "Estamos com o coração partido. O Liam viverá para sempre nos nossos corações e vamos lembrá-lo pela sua alma gentil, engraçada e corajosa. Estamos a apoiar-nos uns aos outros o melhor que podemos em família e pedimos privacidade e espaço neste momento horrível".

Liam fez parte da boyband One Direction junto de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, de 2010 a 2016. Após a morte do ex-integrante, um produtor musical dos Estados Unidos, que trabalha com Zayn, afirmou ao Daily Mail que o cantor está “absolutamente em pedaços”.

A fonte ainda disse que ele está em “choque”. A família do artista, inclusive, não quer que ele fique sozinho. “Zayn foi informado nas primeiras horas desta manhã e ele está muito abalado. Ele está em choque, e seus pais entraram em contato com a família de Liam para oferecer apoio e condolências”, disse.

A fonte ainda alega que “fazia um tempo que Zayn e Liam não se falavam” por conta dos “problemas que tiveram um com o outro no passado”, mas ainda “se respeitavam à distância”. “Eles não se odiavam, mas não conseguiam chegar a um acordo sobre coisas diferentes. Mas ambos sentiam que tinham sido explorados na indústria musical”, finaliza.

O Daily Mail também divulgou fotos de Niall nesta quinta-feira. O jornal alega que o artista, com quem Liam se encontrou em um show na Argentina poucos dias antes de morrer, parecia abalado.

Segundo o portal, Niall estava desanimado ao ser acompanhado por sua namorada Amelia Woolley, em uma caminhada em Londres .

O cantor do hit This Town, foi visto usando um boné de golfe do Muirfield Village, jaqueta verde e óculos escuros.

