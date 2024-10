Mesmo com a cidade tomada por fumaça, moradores não abandonam o Parque dos Poderes

Nesta quarta-feira (2), moradores de Campo Grande foram pegos de surpresa por uma nuvem de fumaça que tomou conta da Capital, mas mesmo com o clima ruim, alguns não abandonaram o Parque dos Poderes.

Apesar da qualidade do ar muito abaixo do ideal, o parque ainda vê corredores e ciclistas em suas pistas.

O JD1 foi até o local e conversou com quem não abandonou a região do Executivo Estadual mesmo com a fumaça.

Para Elvis, que corre 3 vezes por semana no local, a fumaça atrapalha muito o exercício.

"O clima estando assim atrapalha muito, muito mesmo, a falta de ar, boca e garganta seca, realmente atrapalha muito", ressaltou. "Hoje é um dos piores dias que eu já vi aqui", completou.

Já para Gabriel, o clima ruim ainda não o impediu de correr pelas pistas do Parque.

"Mesmo com o tempo ruim a gente consegue usufruir mais da corrida, focar na gente mesmo, um trabalho mais individual", explicou. Apesar da determinação, Gabriel afirmou que a fumaça atrapalha os exercícios. "Atrapalha bastante, para respirar a gente fica bem ofegante, é realmente um dos piores dias", ressaltou.

Flávio Santos, que escolheu a região para praticar seus exercícios, comentou que mesmo com o clima ruim, não troca o local por academias. "O ar é diferente do centro, de academias, e eu prefiro aqui, mas a gente vê que a situação do clima tá complicada".

A fumaça também afeta os exercícios dos ciclistas. "Muito seco, dá dor de cabeça, essa nuvem de fumaça atrapalha muito", disse a ciclista Simone, que treina duas vezes por semana no parque. "Nunca tinha visto desse jeito, seca o nariz, seca a garganta", afirmou.

