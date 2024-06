Mesmo com síndrome rara, Céline Dion pode se apresentar na abertura das Olimpíadas

A cantora Céline Dion, afastada dos palcos por conta da Síndrome da Pessoa Rígida, teria recebido uma proposta para cantar na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, que começará em 26 de julho.

Uma fonte próxima da artista contou ao The Sun, portal de notícias do Reino Unido, que ela recebeu o convite no início deste ano, e que faz de tudo para que isso aconteça.

“Céline não escondeu seu desejo de voltar aos palcos, e Paris seria a oportunidade perfeita para ela fazer isso. Ao contrário de outras ofertas de shows completos, ela faria uma aparição na cerimônia de abertura cantando apenas uma música. A oferta formal para se apresentar foi feita no início deste ano, e Celine está trabalhando sem parar para que isso aconteça”, declarou a fonte.

Na sequência, a pessoa falou sobre a recuperação da artista. “Ela deu grandes saltos e está ficando mais forte a cada dia, mas ainda não está fora de perigo. Todo mundo está com os dedos cruzados, isso é capaz de acontecer. Será um momento e tanto”, detalhou.

