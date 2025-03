Moradores de um condomínio na rua Cabreúva, no Paulo Coelho Machado, região do Jardim Centro Oeste, em Campo Grande reclamam que há quase um mês, sofrem com o vazamento de água de um ramal da concessionária na calçada do condomínio onde moram mais de 80 famílias.



De acordo com o síndico, Nelto de Almeida, apenas ele já fez cinco chamados para a concessionária Águas Guariroba, sem contar as reclamações feitas pelos condôminos através dos portais online.



O primeiro contato foi feito em 18 de fevereiro, e 17 dias depois, uma equipe foi ao local. "Eles ficaram de retornar com a equipe especializada e nunca mais voltaram", conta o síndico.





O JD1 entrou em contato com a Águas Guariroba para apurar a competência do vazamento e a situação das notificações e foi informada que a concessionária esteve no endereço quatro vezes entre os dias 7 e 12 de março. "No entanto, como o vazamento é na parte interna do condomínio, as equipes estão com dificuldades para acessar o local. A concessionária reforça que uma nova equipe será encaminhada ao endereço ainda hoje. Porém, conta com a colaboração dos moradores na liberação do acesso para que o reparo seja realizado.

A Águas Guariroba segue à disposição da população e lembra que qualquer dúvida ou ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada nos canais de relacionamento com o cliente: 0800 642 0115 (SAC e Whatsapp) e site www.aguasguariroba.com.br."

