Morre a publicitária Rose Monteiro

Morreu nesta quinta-feira (3), a publicitária Rose Monteiro, aos 62 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Rose atuou por 25 na ZN Marketing, e passou também por outras agências de Campo Grande ao longo de sua carreira.

"Iniciamos juntas na ZN em 1990. Trabalhar com a Rose era uma delícia! Entre muitas risadas, gargalhadas... Vimos toda a evolução tecnológica da comunicação e brincávamos com os velhos tempos dizendo 'como dávamos conta?!'. Com outra colega da 'velha guarda' Dora, Rose e eu éramos as dinossauras da mídia CG. Mulher forte e destemida. Amava o samba, ou o samba que a amava!", relembrou Tina Lemos.

Envolvida com o Carnaval, Rose era parceira da Igrejinha por muitos anos. Foi diretora e tesoureira, além de passista da escola de samba da Capital.

Nas redes sociais, a Igreja prestou última homenagem: "Seu legado vai muito além das funções que ocupou — Rose foi uma inspiração para todos nós, uma verdadeira referência de comprometimento e paixão pelo samba. Sua presença sempre estará viva em nossas memórias e nos corações de todos aqueles que tiveram a honra de compartilhar essa trajetória com ela", diz legenda da publicação.

O sepultamento será às 16h30, no Cemitério Jardim das Palmeiras - Av. Tamandaré, 6856.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também