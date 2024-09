Morre, aos 54 anos, o apresentador Fábio Arruda

O apresentador e consultor de etiqueta Fábio Arruda morreu, na tarde deste sábado (7), em sua residência em São Paulo, apenas três dias depois de passar por um procedimento de cateterismo. As informações foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

Segundo o site, a informação da morte foi confirmada pela Polícia Civil de SP, que detalhou que não foram encontradas “eventuais lesões corporais” e que o caso foi registrado como “morte natural”, com a suspeita que o apresentador tenha sofrido um infarto.

“Ele foi encontrado já sem vida pela sua empregada, caído no piso superior da residência”, disse a polícia.

Ganhando notoriedade após participar do Programa do Jô em 2008, ele marcou presença na primeira edição de A Fazenda, conseguindo contrato com a Record, onde se destacou em programas voltados para etiqueta e comportamento.

