Morre o médico Leonildo Herrero

O médico obstetra Leonildo Herrero Perandré, faleceu durante a manhã desta quarta-feira (19), em Campo Grande. A causa da morte não chegou a ser divulgada.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o médico era formado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), da turma de 1980. Especialista em ginecologia e obstetrícia, ele trabalhou por muitos anos em Mato Grosso do Sul, atuando por 38 anos de sua carreira na Santa Casa de Misericórdia de Campo Grande.

Além disso, Leonildo foi vice-presidente do CRM-MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul), onde atualmente atuava como Conselheiro Suplente.

Nas redes sociais, colegas de profissão, pacientes e instituições publicaram nota de pesar e despedida para o médico. De maneira unânime, por quem o conheceu, Leonildo era considerado um excelente profissional, dedicado a profissão.

“Hoje recebo com tristeza a notícia da partida de um grande profissional, Dr Herrero. Médico obstetra que me cuidou com tanto carinho, acompanhou o sonho e o milagre da maternidade em minha vida”, disse uma das muitas pacientes que usaram o espaço da internet para se despedir do profissional.

O lado humano do médico foi destacado por uma colega, que fez residência com ele na Santa Casa. “Trabalhar com ele me permitiu ver um lado da obstetrícia mais humano, com mais leveza e mais diversão. E hoje, fico muito triste por sua partida”, declarou a médica.

Instituições como o Sicoob MS, CRM-MS e a Santa Casa, lamentaram a partida do obstetra.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também