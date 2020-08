Motociclista morre após colidir em poste de iluminação

Rafael Lira de Moraes, de 26 anos, morreu após bater contra um poste de iluminação. O acidente de trânsito aconteceu na região do Jardim Batistão, em Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 4h30, quando populares que passavam pelo local avistaram a moto com o farol aceso caida no chão e acabaram se deparando com o rapaz já sem vida.

Rafael conduzia uma Honda CBX 250cc pela Avenida Dinamarca, no Jardim Batistão, quando perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio e atingiu um poste de energia elétrica. A moto ficou completamente destruída com impacto.

A perícia foi acionada para apurar as causas circunstâncias do acidente.

