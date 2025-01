MS e Amambay assinam acordo de integração cultural e podem virar estados irmãos

Em visita a Campo Grande, o governador do Departamento de Amambay, do Paraguai se reuniu com o governador de Mato Grosso do Sul nessa terça-feira (28), oportunidade em que assinaram o acordo de Cooperação Cultural e se comprometeram a firmar um termo de irmandade futuramente.

"Nossos estados têm uma longa história. A nossa cultura sul-mato-grossense se deve muito ao Paraguai, seja na música e nos hábitos. Tudo que construímos no Estado nós temos como referência o Paraguai. Para o Mato Grosso do Sul é muito importante formalizar esta parceria", afirmou.

O governador de Amambay, Juan Silvino elogiou a abertura que teve junto a Riedel. "A gente já vem trabalhando junto na questão de Segurança e policiamento, especialmente a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a Polícia Nacional do Paraguai, porque a criminalidade não tem fronteira, logo é necessária uma comunicação fluída entre os dois países para poder combatê-la. Espero que a gente venha estreitar mais essa amizade".

Os governadores também discutiram alternativas de escoação da Rota Bioceânica e parcerias na Segurança, Saúde e Tecnologia, além de intercâmbio educacional entre estudantes paraguaios e brasileiros.

A apresentação do Estado Irmão será analisado na parte burocrática. Já para o acordo assinado de integração cultural, as Secretarias da Cultura de ambos os estados ficarão responsáveis pela regulamentação e realização de eventos.

Presente ao evento, o diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes, lembrou que a nova edição do Festival América do Sul, em maio, contará com atrações do Paraguai. Para o diretor, o acordo entre Mato Grosso do Sul e o Departamento de Amambay é uma oportunidade única de fortalecer os laços culturais e históricos que nos unem.

"Estamos ansiosos para dar vida a iniciativas que celebrem a música, as artes visuais, a gastronomia e tantas outras expressões culturais que representam a essência de nossos povos. Este é um passo significativo para consolidar a nossa região como um polo de integração cultural na América do Sul", frisa.



