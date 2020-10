MS perde mais uma técnica de enfermagem para o coronavírus

A técnica de enfermagem Rosangela Pereira, 48 anos, perdeu a luta para o coronavírus após 30 dias internada em Dourados.

A morte foi comunicada pelo Conselho Regional de Enfermagem (Corem-MS) como sendo o 13º óbito de profissionais da classe, pela doença, no Mato Grosso do Sul.

Rosangela trabalhava no Hospital Evangélico do município de Dourados. “A profissional desempenhou com excelência suas funções na Enfermagem e era muito querida pelos colegas. O Coren-MS manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos e lamenta a perda precoce de Rosangela”, consta na nota do Conselho.

Deixe seu Comentário

Leia Também