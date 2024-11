MS registrou 33,2 mil admissões no mercado de trabalho em setembro

Dados do novo Caged apontam que Mato Grosso do Sul registrou 33,2 mil admissões e 31,3 mil desligamentos no mês de setembro, com um saldo de 1.912 mil empregos gerados no mês de setembro.

O Estado totaliza 684 mil postos de trabalho. Quatro entre os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos em Mato Grosso do Sul em setembro.

O destaque ficou por conta do setor de Serviços, que registrou a abertura de 1.094 novas vagas. Na sequência aparecem o setor de Comércio (653), Indústria (647), Agropecuária (223). Apenas a Construção registrou queda, com -705

Campo Grande foi o município com melhor saldo no estado em setembro, tendo gerado 818 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 250.059 empregos formais. Na sequência dos municípios sul-mato-grossense com melhores desempenhos no mês aparecem Dourados (417), Aparecida do Taboado (187), Três Lagoas (150) e Inocência (137).

