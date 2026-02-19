Menu
Mulher termina casamento após marido comer pedaço de torta

O casal enfrentava meses de crise, incluindo um período dormindo em quartos separados.

19 fevereiro 2026 - 18h51Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa  

Um casamento de 25 anos terminou após um episódio aparentemente banal: um pedaço de cheesecake comido sem permissão. A história ganhou repercussão nas redes sociais depois que uma mulher de 46 anos contou, em um fórum no Reddit, que decidiu se divorciar do marido, de 48, depois que ele comeu a sobremesa que ela havia guardado para o dia seguinte.

Segundo o relato, o casal enfrentava meses de crise, incluindo um período dormindo em quartos separados. Em uma tentativa de reconciliação, o marido organizou uma viagem surpresa para comemorar o aniversário de casamento no Vale de Shenandoah, nos Estados Unidos, destino que já fazia parte da história dos dois. Ela descreveu o início da viagem como promissor, afirmando que estavam voltando a conversar e até retomando a intimidade.

O episódio decisivo ocorreu após um jantar em que ambos pediram cheesecake de banana. Ela deu apenas uma mordida na sobremesa, achou doce demais e decidiu guardar para o café da manhã. No dia seguinte, encontrou a caixa praticamente vazia. O marido teria reagido com humor, dizendo que ficou com fome durante a noite e comeu a maior parte, deixado apenas um pequeno pedaço.

Para a autora, o gesto foi simbólico. No desabafo, afirmou que o casamento sempre seguiu a mesma lógica: ela assumia as responsabilidades familiares, emocionais e financeiras, enquanto recebia “migalhas” em troca. O bolo, segundo ela, representou a última gota após anos se sentindo desvalorizada.

A publicação recebeu milhares de interações, e a maioria dos comentários apoiou sua decisão. Muitos usuários destacaram que o problema não era a sobremesa em si, mas décadas de frustração acumulada. Como resumiu um dos comentários mais curtidos, “não foi sobre o bolo, foi sobre 25 anos de ressentimento”.

