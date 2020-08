Vídeo: "Nada a declarar", diz coordenador da Funai sobre operação da PF

O coordenador regional da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), José Magalhães Filho, chegou há pouco no Distrito Sanitário Especial (DSEI) de Campo Grande, onde equipes da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria-Geral da União estão desde as primeiras horas desta quarta-feira (19), apurando suposto desvio de recursos da saúde indígena.

José Magalhães foi questionado pelos jornalistas sobre a operação e disse que não “tem nada a declarar”. Ele entrou no órgão, ficou pouco tempo e saiu em silêncio. Veja:

"Nada a declarar", diz coordenador da Funai sobre operação da PF pic.twitter.com/aYNBjUaewL — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) August 19, 2020

Operação

A operação levou as equipes da PF, Receita e CGU ao local. De acordo com o apurado pela nossa equipe de reportagem, os agentes apuram suposto desvio de recursos que seria destinados à saúde indígena.

