Nelsinho viabiliza recursos da União para duas cidades de MS

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu nesta semana a liberação de R$ mais de 600 mil do Fundo Nacional da Educação e do Ministério do Turismo para duas cidades de Mato Grosso do Sul Amambai e Bodoquena.

Em Amambaí a verba será investida em duas creches que serão inauguradas no próximo ano e segundo o senador, terão direito a R$ 319.892,00. “Para a creche da Vila Mangai, foram liberados R$ 189 mil e para a creche da Vila Cassiano Marcelo, R$ 130.892”, disse.

Em Bodoquena, o parlamentar avisa que haverá reforço no turismo. O Ministério do Turismo vai liberar uma parcela no valor de R$ 185.214,13, para construção Parque Municipal de Bodoquena e R$ 107.640,00 para o Balneário Municipal de Bodoquena. “A construção do Parque Municipal de Bodoquena de balneário serão importantes para o desenvolvimento da região”, comentou.

No projeto do parque, na região de uma das nascentes do Córrego João Augusto haverá a revitalização, será construída pista de caminhada, academia ao ar livre, banco de descanso, playground, e outros equipamentos para atender a população e aos turistas. “O parque trará movimento ao comercio local e mais renda para o município, melhorando as condições de vida da população”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Deixe seu Comentário

Leia Também