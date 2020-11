Acontece hoje o penúltimo sorteio da Nota Premiada MS pela Mega

O penúltimo sorteio da Nota Premiada MS, que ocorrerá por meio do concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal acontece neste sábado (28).

Concorrem aos prêmios os consumidores que fizeram as compras no mês de outubro e incluíram o CPF na nota fiscal. O resultado, com a lista dos ganhadores, estará disponível no site, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio.

São R$ 300 mil em prêmios, dos quais R$ 100 mil serão divididos entre os acertadores das seis dezenas, e os outros R$ 200 mil entre os que acertarem a quina.

São dez meses de premiação aos contribuintes que exigiram a inclusão do CPF nas notas. A participação nos sorteios é automática. Até o momento foram mais de 3 mil ganhadores, moradores de diversos municípios sul-mato-grossenses.

O Programa Nota MS Premiada passou a vigorar a partir de 1º de janeiro por meio da lei 5.462/2019.

