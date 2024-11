Netflix encerra assinatura básica e obriga migração para plano com anúncios

A Netflix anunciou que irá encerrar, de maneira definitiva, o plano básico da plataforma, de R$ 25,90, com os assinantes sendo migrados de maneira compulsória para a assinatura com anúncios. A mudança irá acontecer de forma automática a partir de 25 de dezembro.

O comunicado, enviado na última quinta-feira (7), destaca uma economia de 30% para os assinantes afetados, ao trocarem de um plano anteriormente oferecido por R$ 25,90 para um que custa somente R$ 20,90 mensais.

Além disso, a empresa ressalta que a nova versão oferece vantagens técnicas em comparação ao plano anterior, com a qualidade da imagem passando de 720p para 1080p, além de permitir acesso simultâneo em duas telas, em vez de apenas uma.

No entanto, o principal contra do plano está na presença de propagandas, obrigando usuários que desejam assistir a seus shows sem interrupções publicitárias a migrarem para o plano padrão, que custa R$ 44,90 mensais, ou o plano premium, que sai por R$ 59,90 por mês.

