Netflix pretende ampliar plano mais barato para plataforma mobile

Sarah Chaves, com informações do Exame

A plataforma de streaming Netflix apresentou um tipo de assinatura mais em conta que por enquanto só foi lançada na India, somente para plataformas mobile. Em apresentação de resultados financeiros, executivos da companhia confirmaram interesse em levar a ideia para outros mercados.

A assinatura foi lançada pelo equivalente de R$ 11 em julho no país indiano. Segundo a transcrição da reunião, o chefe de produtos Gregory Peters disse que a ideia foi um sucesso, aumentando consideravelmente a atuação do serviço no país.

Ele ainda disse que poderia levar o plano para outras regiões “pois pensamos que há outros mercados com condições similares que provavelmente podem ter o mesmo sucesso que nós vimos na Índia”.

Uma das regiões geralmente comparadas ao mercado indiano, pela capacidade aquisitiva e montante populacional, é o Brasil. Nosso país poderia entrar na mira do plano, mas ainda sem nenhuma perspectiva anunciada.

Se chegar ao Brasil, o pacote poderá custar pouco mais de 10 reais por mês. Por 199 rúpias indianas mensais, o equivalente a 11,65 reais em conversão direta, o plano mobile ofertado na Índia é consideravelmente mais barato do que os oferecidos por aqui. A assinatura mais simples, que dá direito a transmissão em apenas uma tela e com qualidade HD, custa 21,90 reais por mês.

Embora tenha sido melhor que a empresa esperava, o plano mobile ainda representa uma parcela pequena dos usuários na Índia, segundo o executivo. Com isso, também não houve relativo aumento da receita nos resultados trimestrais da Netflix.

A assinatura mais barata lançada no país só permite acesso via smartphones ou tablets. Apesar disso, não há limite de acesso, nem mesmo publicidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também