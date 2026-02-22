Menu
Geral

Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 116 milhões

Os números sorteados foram: 07 10 17 35 44 46

22 fevereiro 2026 - 13h11Brenda Assis
Mega-Sena sorteia prêmio milionárioMega-Sena sorteia prêmio milionário  

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.975 da Mega-Sena, realizado neste sábado (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 116 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46. Ao todo, 106 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 36.398,76 cada. Enquanto isso, 7.501 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 847,85 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

