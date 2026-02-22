Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 116 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.975 da Mega-Sena, realizado neste sábado (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 116 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46. Ao todo, 106 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 36.398,76 cada. Enquanto isso, 7.501 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 847,85 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (MS) de terça-feira (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Justiça condena prefeitura a criar abrigo para cães e custear ONGs de proteção animal
Geral
Secretário de Fazenda do MS seguirá à frente do Cômite do IBS até março
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz dá até 9 de março para prefeitura abrir prévia de intervenção no Consórcio Guaicurus
Polícia
DRACCO apreende mais de R$ 3 milhões em cocaína e prende dois no Nova Lima
Geral
Prêmio acumulado da Mega-Sena chega a R$ 105 milhões
Cidade
TJ critica Procuradoria e encerra cobrança da prefeitura de Campo Grande contra cidadão
Política
VÍDEO: Vereador fala em impeachment de Adriane por não intervir no Consórcio Guaicurus
Justiça
PT processa Adriane por aumento 'acima do razoável' da taxa do lixo em Campo Grande
Justiça