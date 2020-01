Nova diretoria do Sindifisco define metas

Os membros da Diretoria Executiva do Sindifisco - MS realizaram a primeira reunião da nova composição, eleita em 2019. O presidente auditor fiscal da receita estadual (AFRE), Cloves Silva, iniciou o encontro agradecendo a presença de todos e reforçou o objetivo de alinhar o grupo para a gestão do triênio 2020-2022.

Cloves pontuou a estratégia que vão adotar no triênio. "Queremos fortalecer os laços da categoria com o sindicato. Com as reformas estruturais em andamento tanto no Congresso Nacional, quanto na Assembleia Legislativa do MS, precisamos da participação dos auditores fiscais para tratar de assuntos pertinentes a carreira como Reforma da Previdência, Tributária, Pacto Federativo e a Reforma Administrativa que vai abordar questões como mobilidade entre carreiras, mudanças de estatuto e do sistema de avaliação dos servidores."

Entre os assuntos discutidos, os membros abordaram a formatação do planejamento estratégico anual, com a construção de uma agenda interativa para aprimorar a comunicação junto aos filiados, a reposição remuneratória da categoria, além de questões de caráter administrativo e financeiro da entidade.

E para apoiar esse trabalho, o presidente propôs a criação de uma diretoria somente para relações parlamentares. "Vamos criá-la no momento oportuno. Tenho certeza que essa diretoria será de grande utilidade para a categoria". Além dos assuntos discutidos, foi proposta ainda uma palestra sobre as recentes alterações na legislação previdenciária, principalmente em nível estadual.

