Bebê de 4 meses é encontrado vivo em árvore após ser levado por tornado nos EUA

Um bebê de quatro meses foi encontrado vivo "pela graça de Deus", disseram seus pais depois que a criança foi sugada por um tornado no Tennessee, nos Estados Unidos. O casal disse que um forte tornado no sábado (9/12) destruiu a casa em que moravam, levando um berço com o bebê ainda dentro dele. O garoto sobreviveu e foi de achado em uma árvore caída sob uma chuva torrencial.

O bebê, seu irmão de um ano e os pais sofreram apenas pequenos cortes e hematomas. À medida em que o tornado se aproximava, Sydney Moore, de 22 anos, mãe dos dois filhos, disse que o telhado de sua casa foi arrancado. Enquanto isso acontecia, Moore agarrou seu filho de um ano, Princeton. "Algo em mim me disse para correr e pular em cima do meu filho", contou Moore. "Literalmente no momento em que pulei nele, as paredes desabaram."

"A ponta do tornado desceu e pegou o berço com o meu bebê, Lord, dentro dele", disse Moore a um portal de notícias locais. "Ele foi a primeira coisa a subir. Eu estava realmente arrasada. Não conseguia respirar", lembrou Moore.

Depois que o tornado passou, Moore conseguiu escapar dos escombros com Princeton. Ela e o namorado imediatamente começaram a procurar por Lord. Depois de procurarem pelo bebê sob uma chuva torrencial, eles encontraram a criança viva. "Parecia um pequeno berço de árvore", disse Moore.

"Achei que ele estava morto”, disse Moore. "Eu tinha certeza de que ele estava morto e não iríamos encontrá-lo, mas ele está aqui, e isso é pela graça de Deus."

A irmã de Moore, Caitlyn, abriu uma vaquinha online para ajudar a família, que perdeu o carro e a casa no tornado. As crianças e Moore escaparam apenas com pequenos cortes e hematomas, mas seu namorado quebrou o braço e o ombro, diz Caitlyn Moore.

De acordo com o texto compartilhado no GoFundMe, plataforma em que a família fez a vaquinha online, Lord "parecia ter sido colocado suavemente na árvore" – como se "um anjo o guiasse com segurança até aquele local".

