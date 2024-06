Obra aumenta capacidade da Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti

Com investimento de R$ 13.029.022,36 do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional), uma obra na Penitenciária Masculina de Dois Irmãos do Buriti (PDIB) irá aumentar a capacidade em mais de 78%. A obra começou em novembro de 2024 e deve ser concluída no final de janeiro de 2025.

Atualmente o complexo tem a capacidade para receber 238 presos, mas agora com essa na área sendo construída, as vagas subirão para 424. A obra já alcançou 12% de execução, e o progresso foi considerado positivo por técnicos da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), durante uma visita este mês para verificar o andamento dos trabalhos. Neste momento, a construção está na fase de infraestrutura, incluindo fundação e viga baldrame.

As novas celas estão sendo feitas com concreto armado e cimento usinado, proporcionando maior segurança, dificultando fugas e a abertura de buracos nas paredes. Outras medidas também estão sendo implementadas para aumentar a segurança do presídio.

Além da criação de novas vagas, a obra inclui a construção de um módulo polivalente, destinado a cerimônias, cultos religiosos, atividades culturais, educativas e esportivas, e visitas familiares, de forma separada do solário do pavilhão, com espaços específicos para visitas íntimas.

As oficinas de trabalho estão sendo ampliadas, e será construído um abrigo para visitantes na área externa da unidade, com capacidade para 180 lugares, além de novos alojamentos feminino e masculino para os policiais penais.

O setor de saúde do presídio passará por adequações e serão erguidas duas novas salas de aula, melhorando as condições para a educação e o atendimento médico dos detentos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também