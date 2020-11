'Outra vida negra perdida', lamenta Lewis Hamilton sobre a morte de João Alberto

O heptacampeão mundial de Fórmula-1, Lewis Hamilton, se manifestou neste sábado (21) sobre o caso de João Alberto Silveira Freitas, homem negro que foi espancado e morto por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Essa não é a primeira vez que o piloto se manifesta em prol do combate ao racismo, sendo, inclusive, um dos principais protagonistas dos movimentos antirracistas no esporte mundial.

O piloto repostou uma foto da BBC News que mostra os protestos na capital gaúcha, na última sexta-feira (20), um dia após o crime. No story, o britânico prestou condolências à família da vítima e pede luta para que esse tipo de caso não aconteça novamente.

"Devastado ao ouvir essa notícia, outra vida negra perdida mais uma vez. Ainda está acontecendo e temos que lutar para impedir que isso continue. Mandando todos os meus pensamentos e preces para o Brasil. Descanse em paz João Alberto Silveira Freitas", escreveu Hamilton.

O assassinato de Beto Freitas aconteceu na noite anterior ao Dia da Consciência Negra no Brasil e causou revolta por todo o país.

O corpo de Beto Freitas foi velado na manhã deste sábado (21), com a aliança de seu casamento, que estava marcado para dezembro, em Porto Alegre.

