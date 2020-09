Outubro pode começar sem toque de recolher

O decreto do toque de recolher em Campo Grande acaba no próximo dia 30 de setembro e a expectativa é que ele não seja prorrogado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). Caso isso se concretize, o comércio da Capital deve comemorar a decisão.

O Secretário Municipal deMeio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa, disse ao JD1 Notícias, "é possível que acabe, não está decidido", relata.

"É possível que termine por um periodo para avaliar como é que vai ficar e depois vai avaliando mês a mês", afirma o secretario da Semadur.

Decreto

Atualmente, fica proibida a circulação de pessoas e sua permanência em estabelecimentos comerciais entre 0h e 5h.

Quando começou, em 21 de março, a medida ia das 22h às 5h, mas chegou a ser antecipada para 20h, voltou para 22h, foi iniciada às 23h e desde quarta-feira (16) até o dia 30 de setembro, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Município do dia (14), começa à meia-noite e vai até a 5h.

Cabe à Guarda fiscalizar o cumprimento da restrição. Diariamente as equipes flagram cerca de 150 pessoas nas ruas após o horário permitido.

