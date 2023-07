Padre Marcelo Rossi começou rotina de treinos após empurrão no altar

Sarah Chaves, com informações do G1

Em entrevista recente ao g1, uma das principais figuras religiosas do Brasil, o Padre Marcelo Rossi comentou que o episódio de agressão em julho de 2019 quando foi empurrado do altar foi um momento de Deus e que, se não fosse isso, ele poderia ter morrido. “Foi um momento em que Deus me concedeu uma graça. Eu caí e saí melhor do que a queda, que era para eu ter morrido”, afirmou o sacerdote.

De acordo com ele, isso motivou que treinos, alimentação regrada e boas noites de sono fossem incluídos na rotina, que o deixaram muito forte. A forma física, inclusive, tem chamado atenção nos últimos anos e até gerado memes na internet.

O religioso explicou na entrevista que, para atingir tal condição, são indispensáveis quatro pilares: oração, treino, alimentação e sono. “A oração é essencial para a mente, ela ajuda a trazer paz, a se encontrar diante dos problemas da vida. O treino ajuda em tudo, nos traz endorfina, serotonina e outros hormônios que nos ajudam também a manter a mente equilibrada. A alimentação equilibrada é fundamental para ajudar no metabolismo e o sono é essencial para se ter saúde”, conta.

O momento de mudança de vida foi tão marcante que Rossi lançou um livro cerca de um ano depois do empurrão, em que testemunha e relata detalhes do processo após ter sido agredido.

Sobre a rotina que adotou desde então, o padre explicou na entrevista ao g1 que alia dois tipos de treino e que, além disso, o grande segredo é não desistir do objetivo.

“Durante a missa e jornadas de autógrafos eu tenho que aguentar várias horas em pé. Então para ter essa energia e força, trabalho a articulação, com muito alongamento, e alio à calistenia, que é o meu exercício. A academia é boa para quem puder ir. Confesso que para mim é difícil porque as pessoas querem conversar e perco o foco, mas o segredo é não desistir”, comentou.

Além disso, Rossi - que é formado em educação física - lembra que já foi bodybuilder e que, para quem já teve um corpo musculoso, é mais fácil retomá-lo do que conquistá-lo pela primeira vez.

“Eu já cheguei a pesar 60 quilos e naquela época eu não comia direito. Só de passar a me alimentar melhor, eu já recuperei minha forma física. Eu já fui bodybuilder, já fui musculoso, e o corpo se lembra, chama-se memória muscular. É mais fácil voltar à forma do que atingir essa forma para quem não teve. Mas não é impossível, é questão de costume e rotina”, revelou o padre.

Já sobre os memes - recentemente viralizaram na internet vídeos brincando com a aparência “maromba” do padre - ele garante que não fica chateado. Mais do que isso, as brincadeiras são usadas em produtos usados pelo sacerdote.

“Fizeram um meme recentemente e eu transformei em uma bênção, em uma camisa. Deixa eles fazendo meme, eu faço evangelização, e funciona. Quero incentivar as pessoas a se cuidar, da mente e do corpo. Eu digo que a alegria do Senhor é a nossa força, porque através da alegria, e do exercício, você leva as pessoas a ter saúde”, disse

