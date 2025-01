"Parece um frango de padaria": vídeo picante de Gracyanne Barbosa vaza na internet

Gracyanne Barbosa, de Mato Grosso do Sul, agitou a internet ao confirmar a sua entrada na casa do Big Brother Brasil 25, na próxima segunda-feira (25).

A musa fitness, conhecida por seu corpo malhado e bronzeado, já está chamando a atenção antes mesmo do programa começar. Após a notícia, vídeos picantes da modelo começaram a circular, incluindo um que gerou polêmica.

Nele, Gracyanne aparece no banheiro em um momento íntimo, 'tocando s1riric4'. O vídeo deixou muitos homens babando e provocou uma onda de comentários nas redes sociais.

“Nossa, que mulher deliciosa e suculenta. Parece um frango de padaria bem assadinho”, disse um internauta. Outro não ficou atrás e comentou: “que gostosura! uma linguiça assando na airfryer”.

Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também