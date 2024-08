Parque temático de infláveis chega à Capital em Setembro

A partir do dia 5 de setembro os brinquedos do parque Gloob Space Jump, o primeiro parque de infláveis temático do mundo, estarão no estacionamento do Shopping Campo Grande.

Serão oferecidos diversos brinquedos, como um tobogã de mais de 15m de altura, super torre de escalada com mais de 12 metros de altura e arena inflável musical.

O parque segue o tema espaço sideral, com foguetes, astronautas e ETs. Além disso, o espaço conta com praças de convivência, música e o ‘Cantinho do Papai’, para os responsáveis esperarem as crianças aproveitarem os brinquedos.

A atração é permitida para todas as idades. Crianças menores de cinco anos precisarão estar acompanhados pelos responsáveis, que nesse caso, não pagarão o ingresso. Será obrigatório o uso de meias no interior dos brinquedos.

O funcionamento estará disponível de terça a domingo, das 13h às 21h. Para aproveitar o parque, basta adquirir os ingressos que já estão disponíveis na plataforma da Eventim, e futuramente na bilheteria no local.

Atrações do Parque Gloob Space Jump:

Super Arena Astronauta: Com mais de 500 metros quadrados em formato de estrela, a Super Arena Astronauta é repleta de obstáculos, paredes de escalada, tobogãs, circuito, pula-pula, espaço baby e cores super vibrantes.

Baby Space: Espaço com escorregador, nave espacial, mini escalada em uma mini arena completa para saltos e diversão para os pequenos.

Mega Escalada do E.T.: Uma super torre de escalada com mais de 12 metros de altura para os mais aventureiros e destemidos se divertirem.

Arena Musical: A primeira arena inflável musical do mundo conta com mais de 150 metros de pura diversão tecnológica, som, luz e fumaça. Totalmente sensorial, o brinquedo é perfeito para adultos e crianças.

Tobogã Gigante: Elíptico com escorregador de mais de 15m de altura, um dos maiores em atividade no Brasil, o inflável promete muita adrenalina e emoção.

Confira os preços promocionais de lançamento:

30 Minutos – R$49,90

1h – R$ 69,90

2h – R$ 79,00

Free Day – R$ 99,00

Family Pass (4 Ingressos Free Day) – R$ 349,00

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também