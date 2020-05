Pastor ensina gargarejo para fiéis ficarem imunes ao coronavírus

Sarah Chaves, com informações do G1

O pastor Waldeir de Oliveira que ministra na igreja Assembleia de Deus Ministério da Missão de Praia Grande, no litoral de São Paulo, viralizou ao gravar um vídeo mostrando uma receita para os fiéis 'não pegarem coronavírus' utilizando apenas água, limão e bicarbomato de sódio para fazer gargarejo.

A publicação original foi apagada pelo pastor na quinta-feira (7), porém o G1 teve acesso ao conteúdo do vídeo nesta sexta-feira.

O pastor diz que o irmão que mora nos Estados Unidos recebeu a receita de um judeu. Após isso, ele começou a usar a técnica diariamente. Ele orienta os seguidores a misturarem bicarbonato de sódio com limão e água morna

Sem nenhuma pesquisa científica para embasar a afirmação, Waldeir não cita que a receita pode ser uma cura, mas alega que o gargarejo ajuda a evitar que o vírus continue no organismo, explicando que ele fica quatro dias alojado na garganta. "Você vai fazer gargarejo antes de dormir todos os dias, e você não vai pegar o coronavírus, porque ele fica quatro dias alojado na garganta. Faz até acabar a água. Depois você me diga como é o resultado", declara o pastor na publicação.

De acordo com o médico infectologista Evaldo Stanislau, não há nenhuma pesquisa que comprove as afirmações do pastor. "É lamentável, com tanta informação já veiculada, inclusive essa fake news (notícia falsa) já desmentida em rede nacional, que uma pessoa que deveria ter responsabilidade divulgue algo assim", declara o infectologista.

O médico informa que não há nada que reitere ou confirme a afirmação feita no vídeo, e ainda orienta pessoas que vejam algo similar na internet. "Tem que denunciar à rede social para tirar do ar e bloquear [a postagem]", completa o especialista.

O pastor afirmou que excluiu o vídeo após ser aconselhado, e que apenas deu uma dica com a publicação. "Meu irmão mora nos Estados Unidos há 40 anos. Eu expliquei bem no vídeo, ela não é para curar coronavírus, é para limpar a garganta" alegou.

Waldeir alega ainda que fez o vídeo para mostrar uma forma de aumentar a imunidade. Questionado sobre a frase em que afirma que a pessoa não vai pegar o coronavírus, ele ressalta que disse apenas como conselho. "Só era para ter higiene bucal e não efeito de remédio", finaliza o pastor.

