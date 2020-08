Pastor vence a covid e da depoimento

O pastor evangélico Gladistom Amorin, o Pastor Dinho, gravou um depoimento em suas redes sociais falando como venceu o novo coronavírus (covid-19). De acordo com o pastor, o kit de medicação distribuído pela Prefeitura de Campo Grande recebido no início da infecção, foi fundamental para vencê-la.

Para Dinho, a mídia tradicional insiste no isolamento, porém é negligente em relação ao tratamento precoce. “Estou sendo acompanhado por um excelente infectologista de um hospital de referência de Fortaleza (CE). Esse especialista aprendeu a lidar com a doença da forma mais difícil, ou seja, perdendo inúmeros pacientes. Ele está me ensinando sobre as diferentes fases da doença. No meu caso, comecei me tratar no início com hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Já tive vários sintomas, mas hoje só me restou a tosse seca. Caso seguisse o protocolo de muitos médicos, que é ficar em casa e tomar apenas dipirona, nessa segunda fase correria o risco de ter uma agravamento no meu quadro e, provavelmente, entraria para a estatística de mortos”, enfatizou.

E outro trecho., o pastor afirmou que a doença tem medicação e que ela precisa ser ministrada da forma correta. “Quando a janela se abre, você precisa entrar na oportunidade correta. Aqui em Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad disponibilizou o kit para tratamento precoce, que deve ser ministrado no início da doença, mas infelizmente boa parte dos médicos se negam a prescrever as medicações. A história vai provar que o tratamento precoce salvaria muitas vidas”, finalizou

