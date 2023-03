Pedro Chaves se torna o primeiro sul-mato-grossense a assumir uma cadeira na ABE

Saiba Mais Educação JD1TV: Pedro Chaves assume ABE dia 20 de março

O professor, ex-senador e Membro da Academia sul-mato-grossense de Letras Pedro Chaves assumiu, na noite desta segunda-feira (20), durante cerimônia na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, a cadeira na Academia Brasileira de Educação (ABE).

Chaves é o primeiro sul-mato-grossense a ocupar uma cadeira na ABE, e para acompanhar o marco na história do Estado, o governador Eduardo Riedel, a primeira-dama Mônica e a secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), Eliane Detoni, marcaram presença na cerimônia.

O educador assumiu a cadeira após vencer, em votos, o vice-presidente da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), professor Sérgio Bruni, garantindo a cadeira número 32 na ABE, que tem como patrono o acadêmico Medeiros e Albuquerque e era ocupada pelo educador, filósofo e escritor Tarcísio Padilha.

Participando ativamente no desenvolvimento da educação tanto de Campo Grande quanto de Mato Grosso do Sul, Pedro Chaves foi responsável pela criação da Moderna Associação Campo-grandense de Ensino (MACE) em 1969 e do Centro de Ensino Superior de Campo Grande (CESUP) em 1974.

