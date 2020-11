Pela primeira vez uma mulher se torna coronel da Polícia Militar de MS

Pela primeira vez, uma mulher ocupará o mais alto posto da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, e a promoção da agora coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião foi publicada na edição desta terça-feira (3), no Diário Oficial do Estado.

A PMMS conta atualmente com 551 mulheres na ativa e outras 189 na reserva, segundo a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

Neidy nasceu em Coxim, mas ainda criança se mudou com a família para Costa Rica onde conclui o ensino médio, para então aos 17 anos entrar para a corporação onde atua há 27. “Sempre tentei pautar minha carreira na educação, no bom atendimento a todos, tanto aos PM´s quanto ao cidadão. Sempre tentei fazer o máximo que pude para honrar tanto minha farda quanto meu Estado. A minha luta de trabalho foi construída, aprendi de família que é trabalhando que a gente vence. É claro que a instituição te ensina muita coisa, te mostra muita coisa, te treina para muita coisa, mas as orientações de berço, elas estão ali arraigadas no meu ser”, descreve.

Ela faz questão de enaltecer o trabalho feito por mulheres precursoras na carreira que por muito tempo foi considerada masculina. “É um grande orgulho, e sou grata em ter chegado a coronel por conta de todo trabalho que elas fizeram e que abriu espaço. Com a minha chegada até aqui, pretendo abrir ainda mais espaço para que outras possam também chegar. Ser a primeira coronel da PMMS é um orgulho imenso. Homens e mulheres me cuidaram, me orientaram, não fui apenas eu que cuidei deles, eles também cuidaram de mim. Gostaria de externar a imensa gratidão que tenho por esses policiais que me ajudaram a chegar até aqui”.

Em suas redes sociais, o governador Reinaldo Azambuja elogiou a coronel e afirmou orgulho perante a conquista. “O dia de hoje ficará marcado para sempre na história do nosso estado! Pela primeira vez, uma mulher alcança o posto de coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o mais alto da corporação. Estou muito orgulhoso e feliz, coronel Neidy, com a sua conquista. Espero que a sua história sirva de inspiração para muitas outras mulheres”, escreveu.

Carreira

A coronel Neidy já fez parte da Companhia de Trânsito, Policiamento Montado, 1° Batalhão, Comunicação Social, comando da Cavalaria e o subcomando da PM de Corumbá e do Batalhão Rodoviário.

Foi uma das fundadoras do Centro de Equoterapia da PMMS em 2002, e atualmente preside o Centro que oferece atendimento terapêutico com cavalos para pessoas com limitações físicas ou mentais na Capital e em outros quatro municípios sul-mato-grossenses.

