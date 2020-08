Pescador é preso e multado em R$ 1,2 mil por pescaria ilegal no rio Miranda

Um pescador foi detido na madrugada deste domingo (30) quando retornava de uma pescaria ilegal no rio Miranda, no município de Guia Lopes da Laguna. Policiais Militares Ambientais abordaram o pescador em um veículo motocicleta Honda com uma carreta lateral e encontraram dois exemplares de peixes, sendo um da espécie pintado, medindo 138 centímetros e outro da espécie armal, medindo 64 centímetros, pesando 26 kg.

O homem afirmou que voltava de uma pescaria no rio Miranda onde havia capturado os dois exemplares de peixes. Como só poderia capturar um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha, foi caracterizado o crime. Além disso, o tamanho máximo de captura do peixe da espécie pintado é de 125 centímetros e o exemplar deveria ter sido solto.

Os peixes, dois molinetes com varas e o veículo foram apreendidos. O infrator de 31 anos, residente em Guia Lopes da Laguna, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória.

A pena é de um a três anos de detenção. O homem também foi autuado e multado em R$ 1.216,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

