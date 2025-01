Pitty e Daniel Weksler anunciam separação após 19 anos de relacionamento

Nesta quarta-feira (15), a cantora Pitty, de 47 anos, e Daniel Weksler, de 39 anos, baterista da banda NX Zero, anunciaram o fim de seu casamento após 19 anos juntos.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais de ambos, que destacaram o respeito mútuo e a continuidade da amizade. Casados oficialmente desde 2010, eles são pais de Madalena, de 8 anos.

Pitty publicou uma imagem das mãos do ex-casal, acompanhada de um texto em que falou sobre a decisão de seguir caminhos diferentes. "A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", disse.

Daniel compartilhou a mesma mensagem em seu perfil, reforçando que a decisão foi mútua. Desde o início do relacionamento, em 2006, o casal manteve a vida pessoal discreta, longe dos holofotes.

A separação acontece dias depois de Pitty anunciar uma pausa por tempo indeterminado na carreira. A cantora explicou que o período é necessário após ciclos intensos de trabalho.

Apesar da separação, Pitty e Daniel enfatizaram que continuarão colaborando em projetos musicais e que ambos seguirão comprometidos com a criação conjunta de Madalena.

