PMA realiza 5ª Expedição de Educação com 402 ribeirinhos no Pantanal

A Polícia Militar Ambiental, realizou na última semana, a 5ª Expedição de Educação no Pantanal, coordenada pela PMA de Corumbá e pelo Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB).

A expedição que foi realizada com objetivo de proporcionar Educação Ambiental, assistência social, fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e tutela jurídica em matéria de Direitos Trabalhistas e Previdenciários. Foram atendidas as regiões e Comunidades Tradicionais do Castelo, Paraguai Mirim, São Francisco, Amolar, Barra de São Lourenço e Aldeia Indígena Guató.

A PMA vê na Educação Ambiental uma forma de envolver e sensibilizar a população na defesa das questões ambientais, com consequente diminuição das infrações e crimes ambientais, destaca o Cap. Diego, Comandante da Cia PMA Corumbá e Coordenador Geral da Expedição.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) trabalhou na destinação, sensibilização e utilização de Equipamentos de Proteção Individual para a prevenção de acidentes e doenças, das atividades dos ribeirinhos na coleta de iscas.

Foi providenciada pelo IASB a distribuição e plantio de mudas de vegetação nativa, distribuição de computadores para as escolas, vestuário, brinquedos e materiais para as brigadas voluntárias de combate a incêndios, incluindo a distribuição de 120 cestas básicas ofertadas pelo Instituto SOS Pantanal, Grupo Mil pelo Planeta e Yoga pelo Pantanal.

O IBAMA/PrevFogo/MS representado pelo Supervisor de Brigadas, Idmar Rocha, participou com palestras sobre prevenção e combate aos incêndios florestais e distribuição de panfletos informativos sobre a formação de brigada voluntária, deixando como reflexão: “prevenir sempre e combater quando necessário. O Meio Ambiente agradece”.

A atriz Cristiana Oliveira, que participou da expedição, destacou que além da fauna, muitas comunidades indígenas e ribeirinhas sofrem com os efeitos da seca e das queimadas, ressaltando, assim, a importância da Expedição num momento muito desolador.

Na ação, foram atendidos 402 ribeirinhos. Na ocasião, a PMA e o IASB distribuíram a edição 2021 do Calendário de Educação Ambiental no Pantanal, ilustrado com desenhos dos alunos pantaneiros. Por fim, foram providenciados todos os protocolos de biossegurança diante da COVID19 para realização das atividades.

Participaram as seguintes instituições: Ministério Público do Trabalho (MPT 24ª Região), Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região), Escritório Modelo de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito da UFMS (EMAJ/UFMS), PrevFogo IBAMA, Instituto SOS Pantanal, ECOA, e Instituto Acaia Pantanal. Participaram também o Exército Brasileiro e o Grupo de Policiamento Aéreo de Mato Grosso do Sul.

