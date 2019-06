“Polícia estruturada ajuda na preservação”, diz Reinaldo ao entregar equipamentos à PMA

O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta quarta-feira (19) mais de R$ 1 milhão em materiais náuticos à Polícia Militar Ambiental, que vai reforçar a preservação do meio ambiente em Mato Grosso do Sul.

Para o governador, “a polícia ambiental bem estruturada ajuda muito na preservação”. “São 105 equipamentos, entregamos uma parte em fevereiro, outros agora e virão outros comprando viaturas, armamentos, vestuário para os policiais e mais viaturas para a proteção dos nossos rios, o que totaliza, só pra polícia ambiental, investimento de R$ 12 milhões”, informou.

O governador reforça que a entrega faz com os militares tenham “mais condições para preservação dos rios, principalmente para trabalhar efetivamente no cumprimento da cota zero e na proibição na pesca do dourado”.





O recurso para a aquisição dos novos equipamentos é oriundo de um convênio entre o Governo do Estado e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), findado em 2007. O deputado estadual José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destaca o empenho através de uma ação conjunta para recuperar o convênio. “Estou muito feliz por ter tido uma participação direta, era secretário de Justiça e Segurança Pública, quando, junto com minha equipe, trabalhamos muito para a recuperação desse recurso”, disse.

Com essa entrega estão sendo beneficiadas 14 unidades da PMA do Estado, que ficam localizadas nos seguintes municípios: Porto Murtinho, Três Lagoas, Mundo Novo, Bataguassu, Aquidauana, Bartayporã, Campo Grande, Coxim, Rio Negro, Bonito, Jardim, Bela Vista e São Gabriel.

Equipamentos entregues

- 01 Caminhão Ford F4000

- 05 Reboques de 01 Eixo

- 07 Reboques de 02 Eixos

- 02 Barcos 19 PÉS

- 05 Barcos 17 PÉS

- 06 Barcos 5.90M 30 HP 6

- 03 Barcos 5.90M 40 HP 3

- 02 Motores de popa 150 HP

- 05 Motores de popa 60 HP

- 02 Motores de popa 30 HP

- 05 Motores de popa 15 HP

