Reinaldo viabiliza R$ 116 milhões para obras em aeroportos

O governador Reinaldo Azambuja viabilizou, após reunião na Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC), nesta quarta-feira, a liberação de R$ 116 milhões para melhorias nos aeroportos de Campo Grande, Dourados, Bonito e Coxim.

Para Reinaldo, os recursos são importantes e vão melhorar a parte do modal aeroviário de Mato Grosso do Sul. “Estamos construindo uma lógica para nosso sistema de transporte aéreo”, declarou o governador.

Segundo informou o governador, em julho a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a SAC vão autorizar o início da obra de reestruturação do Aeroporto Internacional de Campo Grande – com investimentos superiores a R$ 55 milhões.

Já no Aeroporto Regional de Dourados Francisco de Matos Pereira serão investidos cerca de R$ 50 milhões, entre recursos já garantidos e emendas do orçamento da União. O Exército e a Secretaria Nacional da Aviação Civil são responsáveis pelos processos licitatórios. A estimativa é que as obras de remodelagem do aeródromo iniciem ainda este ano.

O Aeroporto Regional de Bonito, que já passa por obras de melhorias, tem recursos garantidos de R$ 7 milhões. Para o Aeroporto Municipal de Coxim a garantia de investimento é de aproximadamente R$ 4 milhões – em obras na pista e no balizamento.

A reunião ainda contou com a participação do deputado federal Beto Pereira.

