Ponte binacional da Rota Bioceânica já tem 60% das obras concluídas em MS

A obra da ponte binacional, entre Porto Murtinho e acidade paraguaia Carmelo Peralta, porta de entrada da Rota Bioceânica segue a pleno vapor, com 60% dos trabalhos concluídos.

A projeção é de um cenário de oportunidades, onde desde já comerciantes, empresários e a população em geral vivem a expectativa de uma nova realidade para toda região.

A comerciante Graciela Gonzáles, que trabalha em Porto Murtinho conhece o local há 15 anos. “Montamos nosso comércio, uma pequena loja, muito bem aceito pela população murtinhense. Espero que quando a ponte ficar pronta, que venha junto com muito mais sucesso para nós comerciantes, que consigamos alcançar nossos objetivos. Já não sou mais jovem, por isso temos aquela pressa do comércio de para termos um retorno melhor”.

Quem também ve benefícios é o empresário de máquinas para pesca, Marcos da Mata Souza. “Esta obra vai trazer muito progresso para nós. É um sonho de todo mundo, não vemos a hora disto se concretizar. Para nós aqui murtinhenses será um pulo muito grande. A expectativa é grande, e com certeza está vindo o progresso, riqueza, prosperidade para nós. Todo mundo, a população inteira vai usufruir disto”.



Os viadutos já foram finalizados e os pilares estão sendo implantados - 68% do lado do Paraguai e 59% do lado brasileiro.

A expectativa é que a obra fique pronta no primeiro trimestre de 2026. Atualmente o canteiro de obras conta com mais de 400 trabalhadores, com atividades dos lados brasileiro e paraguaio do rio.

A equipe de reportagem da Superintendência de Jornalismo do Governo de Mato Grosso do Sul foi até ao local para conferir como estão as obras e a expectativa da população para o desenvolvimento que se avizinha.

